Actualidade

Os conselheiros das comunidades portuguesas na África do Sul apelaram à capacitação dos consulados para que seja dada assistência social em situação de pobreza extrema e feito o acompanhamento técnico dos idosos no país.

Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das Comunidades Portuguesas por Joanesburgo, e José Luís da Silva, conselheiro da Diáspora Madeirense, reagiam assim, em declarações à Lusa, à formalização na terça-feira de um memorando de cooperação institucional entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e o Ministério dos Negócios Estrangeiros para apoiar a comunidade portuguesa na África do Sul.

Segundo Vasco Pinto de Abreu, "é muito positivo, apesar de não se saber exatamente o conteúdo do memorando agora assinado [...] mais do que até o aspeto financeiro, também importante, será ainda mais relevante o acompanhamento técnico e também a formação dos funcionários dos Lares abrangidos e do Lusito [escola para crianças com necessidades especiais]".