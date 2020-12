Actualidade

A operadora de telecomunicações Altice venceu o concurso público de exploração do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (linha SNS24) para os próximos três anos, confirmou o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Em entrevista à Lusa, Luís Goes Pinheiro explicou que o concurso público abrangia diversos lotes e que "ainda não terminou", mas indicou que já há uma decisão final do júri neste âmbito e que escolheu manter a prestação de serviços nas mãos da Altice, que já detinha a exploração das telecomunicações e dos sistemas de informação de apoio ao atendimento no SNS24.

"Já foi feita uma adjudicação desse lote. Será o mesmo operador, que se mantém para os próximos três anos. Está previsto no contrato que, caso o concurso terminasse depois do dia 31 de outubro, a sua execução só se iniciaria em março do próximo ano, exatamente para não iniciar a execução durante os meses de inverno, em que há concorrência de outras doenças respiratórias e porque poderia ser necessário fazer uma transição entre operadores", afirmou.