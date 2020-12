Actualidade

Dois manifestantes foram mortos hoje em Lusaca, na Zâmbia, durante um comício em frente à sede da polícia onde o principal adversário do Governo, Hakainde Hichilema, foi ouvido, de acordo com um correspondente da AFP no local.

Várias centenas de pessoas estivam reunidas desde meio da manhã, quando a polícia de choque chegou.

Ouviram-se tiros e foi usado gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, tendo ficado no chão, no meio de uma poça de sangue, os corpos dos dois homens, segundo o relato do jornalista da agência France-Presse.