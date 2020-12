Covid-19

Os estabelecimentos de bebidas e similares com espaços de dança vão permanecer encerrados nos Açores até 07 de janeiro, para conter a propagação da covid-19, anunciou hoje o Governo Rgional.

No comunicado relativo à reunião do Conselho do Governo, de coligação PSD, CDS-PP e PPM, o executivo sublinha que "a época natalícia se apresenta como um importante momento para o reforço dos laços familiares e da solidariedade no seio das comunidades", pelo que se revela "necessário tomar medidas adequadas à contenção da propagação do vírus SARS-CoV-2".

Nesse sentido, foi determinado, no período entre as 00:00 do dia 24 de dezembro e as 23:59 do dia 07 de janeiro de 2021, o encerramento de todos os estabelecimentos de bebidas e similares, com espaços de dança, bem como, a partir das 22:00, o fecho dos bares e outros estabelecimentos de bebidas, com ou sem espetáculo e com ou sem serviço de esplanada.