Covid-19

O Governo vai alargar o programa Apoiar às perdas na faturação relativas quarto trimestre do ano e reforçar a dotação em 150 milhões de euros, disse hoje à agência Lusa o secretário de Estado da Economia, João Neves.

"O que desejamos é que possamos acorrer ao maior número de empresas, tal como temos feito na primeira parte do Apoiar", disse o governante, referindo que a intenção do executivo é que a dotação do programa vá sendo ajustada "em função das circunstâncias".

A expectativa do Governo é que a publicação das portarias necessárias para que os empresários possam candidatar-se ao novo reforço ocorra "em meados do mês de janeiro".