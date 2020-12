Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje "ambientalmente positivo" para a região Norte o anunciado encerramento da refinaria da Galp de Matosinhos, defendendo que no futuro reconversões como estas serão permanentes nas economias nacional e mundial.

"À partida, é ambientalmente positivo para esta região do país", observou.

Salientando não ter ainda informação suficiente para dar uma opinião balizada sobre o assunto, o líder social-democrata, que falava à margem do encontro com a Federação Nacional de Educação (FNE), que decorreu hoje no Porto, indicou que situações como esta vão repetir-se no futuro com a transformação tecnológica da sociedade.