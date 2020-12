Covid-19

As autoridades de saúde vão estar "muito atentas" aos testes dos passageiros que chegam aos aeroportos para "analisar rapidamente" casos suspeitos de terem a variante do SARS-Cov-2 detetada no Reino Unido, disse hoje à Lusa um investigador do INSA.

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e o Instituto Gulbenkian de Ciência, que analisam a diversidade genética do coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, "vão continuar muito atentos, em colaboração com as autoridades de saúde, para tentar analisar rapidamente os casos que sejam suspeitos de terem essa variante do Reino Unido", adiantou João Paulo Gomes.

"O que vamos fazer agora, obviamente, é estar atentos a nível de testes no aeroporto, a nível de ver o historial de viagem das pessoas, estar atentos às cadeias de transmissão se essa variante aparecer, para tentar bloquear imediatamente essa cadeia de transmissão", explicou o responsável pela unidade de bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA.