Actualidade

O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, general Biagué Na N'Tan, assegurou hoje que as Forças Armadas guineenses vão continuar a garantir a paz e a estabilidade no país.

"As Forças Armadas vão continuar a garantir a paz e estabilidade na Guiné-Bissau. A tarefa fundamental que nós temos é garantir a estabilização total até o desenvolvimento ser encontrado", afirmou o chefe das Forças Armadas.

Biagué Na N'Tan falava na Presidência guineense na cerimónia da sua condecoração com a mais alta distinção da Nação, a medalha Amílcar Cabral.