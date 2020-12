Navalny

Os médicos de Berlim que trataram Alexei Navalny divulgaram hoje os detalhes clínicos do seu envenenamento com Novichok, enquanto o opositor russo saudou a publicação desta "prova" médica que Moscovo reclamava há meses.

"Um envenenamento grave com um inibidor da colinestérase foi diagnosticado no Charité [hospital universitário de Berlim", explicam os cientistas neste artigo de quatro páginas, publicado na revista científica The Lancet, que traça pela primeira vez os sintomas desencadeados pelo agente neurotóxico do grupo Novichok desenvolvido pela União Soviética na década de 1980.

"A verificação do envolvimento de um agente Novichok só foi feita vários dias após ter sido estabelecido o diagnóstico de intoxicação e não afetou as decisões de tratamento", continuam.