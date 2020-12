Covid-19

O Instituto da Segurança Social (ISS) vai proceder hoje e dia 30 a novos pagamentos dos apoios extraordinários criados no âmbito da pandemia para trabalhadores independentes e sem proteção social, segundo uma nota publicada no site do organismo.

Segundo o ISS, hoje serão pagos apoios a 17.500 beneficiários, relativos ao mês de referência de novembro, no montante de 7,6 milhões de euros.

Por sua vez, em 30 de dezembro serão pagos os apoios retroativos de julho a outubro "para um conjunto de beneficiários que não foram abrangidos no primeiro processamento deste apoio".