RCA

A agência das Nações Unidas para os direitos humanos disse hoje estar "profundamente" alarmada pela violência na República Centro-Africana (RCA), que "coloca sérios riscos à segurança dos civis e ao exercício do direito de voto" nas eleições de domingo.

"Estamos profundamente alarmados com as notícias de uma escalada de violência alimentada por queixas políticas e discursos de ódio, levando à deslocação forçada de civis - incluindo para países vizinhos", afirmou a porta-voz do Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR), Liz Throssell, numa declaração citada pela agência France-Presse (AFP).

A porta-voz indicou que o OHCHR se junta ao "secretário-geral da ONU, António Guterres, no apelo para que todas as partes da RCA ponham fim à violência".