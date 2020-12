Actualidade

O Governo angolano adjudicou a concessão, por 20 anos, do Terminal Multiusos (TMU) do Porto de Luanda à multinacional DP World Limited, considerando que a proposta desta empresa é a que melhor serve o interesse público.

Segundo um comunicado de imprensa, o Ministério dos Transportes aprovou o relatório final do concurso público internacional, lançado em dezembro de 2019, para a concessão do Terminal Multiusos do Porto de Luanda, submetido pela respetiva Comissão de Avaliação, que classificou a proposta apresentada pela concorrente DP World Ltd como a que "globalmente mais satisfaz o interesse público".

Na proposta apresentada pela DP World Ltd, a multinacional apresenta como vantagem, sobre as demais concorrentes, pagamentos que ao longo do período de concessão irão representar um valor de pagamentos superior a 1.000 milhões de dólares (819,2 milhões de euros, dos quais 150 milhões de dólares (122,8 milhões de euros) serão pagos na data de assinatura do contrato.