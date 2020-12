Actualidade

O operador portuário internacional DP World assinou hoje um acordo para desenvolver um novo porto de águas profundas no Senegal no valor de mil milhões de dólares (cerca de 820 mil milhões de euros), anunciou a empresa.

Trata-se do maior investimento de sempre da DP World em África.

A DP World Dakar, uma parceria entre a empresa marítima sediada no Dubai e a autoridade portuária sediada em Dacar, capital do Senegal, vai construir e operar um novo porto de 600 hectares no Oceano Atlântico.