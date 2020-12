Covid-19

O Banco de Portugal (BdP) recomendou hoje às instituições menos significativas e às empresas de investimento a não distribuição de dividendos até setembro de 2021, tendo limitado a sua distribuição seguindo as linhas da autoridades europeias, foi hoje divulgado.

O supervisor bancário publicou hoje uma Carta Circular "na qual recomenda que, até 30 de setembro de 2021, as instituições menos significativas e as empresas de investimento se abstenham de realizar ou limitem as distribuições de dividendos ou recompra de ações ordinárias".

"As recomendações do Banco de Portugal estão alinhadas com a abordagem definida pelo Banco Central Europeu para as instituições significativas no contexto do Mecanismo Único de Supervisão", pode ler-se no comunicado hoje divulgado pela instituição liderada por Mário Centeno.