Covid-19

O surto de covid-19 no lar da vila de Cabeção, concelho de Mora, já provocou três mortos, disse hoje à Lusa o presidente do município, que revelou ainda que subiu para 70 o número de pessoas infetadas.

As vítimas mortais são um homem de 87 anos que morreu no final da semana passada no Hospital do Espírito Santo de Évora, ao qual se juntaram nos últimos dias outro homem e uma mulher, "ambos nas casa dos 80 anos", referiu Luís Simão.

O homem morreu nas instalações do lar da Associação de Cabeção de Solidariedade aos Trabalhadores Idosos (ACSTI), enquanto a mulher morreu na Zona de Concentração e Apoio à população (ZCAP), para onde foram transferidos, no sábado, os utentes que tinham tido resultado negativo nos testes ao vírus SARS-Cov-2.