Os assistentes operacionais do serviço de urgência geral do hospital de Évora manifestaram hoje "indignação e sentimento de injustiça" por não terem sido contemplados com o prémio de compensação pelo combate à pandemia da covid-19.

A posição foi assumida por 44 assistentes operacionais deste serviço do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), numa carta enviada ao conselho de administração da unidade hospitalar e que a agência Lusa teve acesso.

Uma das subscritora da carta, que pediu para não ser identificada, disse à Lusa que apenas um dos 44 assistentes operacionais do serviços de urgência geral do HESE "recebeu o prémio de compensação".