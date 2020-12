Actualidade

A Associação dos Arquitetos Paisagistas subscreveu o pedido de classificação do monumento e jardim da Rotunda da Boavista, para onde está prevista a construção de um túnel subterrâneo no âmbito das obras da Linha Rosa do Metro do Porto.

"A APAP [Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas] refere que 'apesar da importância simbólica, histórica, patrimonial e arbórea desta praça, ela ainda não consta da lista de jardins e monumentos de valor patrimonial da cidade do Porto' e por isso se junta àquela iniciativa da sociedade civil para o reconhecimento do valor patrimonial desse jardim histórico e do seu Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular", indica a Associação Ambiental Campo Aberto, num comunicado hoje divulgado.

No pedido enviado à Direção Geral do Património Cultural (DGPC), no dia 14 de dezembro, sete associações, a que se junta agora a APAP, pedem aquele conjunto seja classificado como património cultural de interesse nacional, salientando o seu valor patrimonial e arquitetónico.