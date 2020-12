Covid-19

O grupo parlamentar do PSD questionou o ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação dos portugueses retidos no porto de Dover, no Reino Unido, argumentando que há "uma ausência total de resposta" por Portugal.

"A resposta às condições que existem no porto de Dover seriam sempre difíceis. Contudo, os relatos por parte de trabalhadores portugueses em diversos órgãos de comunicação social indicam que existe uma ausência total de resposta por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros a várias tentativas de contacto", afirmam os sociais-democratas na pergunta dirigida a Augusto Santos Silva.

Os deputados do PSD apontam que "nas declarações públicas da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas ficou subjacente a perceção que não foram mobilizados quaisquer meios adicionais para dar resposta a uma situação que afeta trabalhadores portugueses retidos no Reino Unido".