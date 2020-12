Covid-19

Angola registou hoje 129 casos de infeção pelo novo coronavírus, uma morte e 78 pessoas recuperadas, totalizando 16.931 casos, 394 óbitos e 9.807 doentes recuperados, informou a ministra da Saúde angolana.

Sílvia Lutucuta começou a apresentação diária da situação epidemiológica do país com um apelo à população, no sentido de "não baixar a guarda" nesta altura de quadra festiva atípica, que marcará a vida de todos para sempre devido à covid-19.

A ministra afirmou que a pandemia de covid-19 "desafiou o mundo inteiro do ponto de vista social, económico", lembrando que se está "em plena batalha contra um inimigo invisível".