Supertaça

O Benfica vai entrar hoje no jogo da Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, em Aveiro, com quatro alterações em relação ao jogo de domingo da I Liga, enquanto o FC Porto troca apenas duas 'peças'.

No 'onze' de Sérgio Conceição, que bateu em casa o Nacional por 2-0, só mexe a defesa, com Manafá a substituir Nanu no lado direito e Pepe a regressar ao centro da defesa, substituindo Diogo Leite, relegado para o banco.

Os portistas alinham com Marchesín na baliza, um quarteto defensivo composto por Manafá, Pepe, Mbemba e Zaidu, um meio-campo com Sérgio Oliveira, Uribe, Corona e Otávio e um ataque com Taremi e Marega.