Covid-19

O México ultrapassou os 120 mil mortos por covid-19 desde o início da pandemia, após registar 816 óbitos nas últimas 24 horas, informaram as autoridades de saúde do país.

No balanço diário desta quarta-feira, as autoridades anunciaram mais 12.511 infetados com o novo coronavírus.

Com estes números, o país elevou o total de óbitos para 120.311 e de casos para 1.350.079.