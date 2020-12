Actualidade

O Ministério Público do Japão decidiu hoje não apresentar queixa contra o antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe no caso sobre a alegada utilização ilegal de fundos pelo seu gabinete.

O gabinete do procurador japonês abriu uma investigação ao gabinete privado de Abe na sequência de indícios de que teria financiado parte dos custos de eventos privados com apoiantes entre 2015 e 2019 em hotéis da capital nipónica, uma violação das regras eleitorais do país.

Os procuradores arquivaram as acusações contra o antigo primeiro-ministro porque acreditam não existirem provas suficientes do seu envolvimento nas irregularidades, disseram fontes judiciais à televisão estatal, NHK.