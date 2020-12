Actualidade

Os reguladores chineses anunciaram hoje uma investigação antimonopólio ao gigante do comércio eletrónico Alibaba, intensificando os esforços para aumentar o controlo sobre as indústrias de tecnologia em rápido crescimento da China.

O regulador do mercado disse que está a analisar a política do Alibaba "escolher um dos dois", que exige que os parceiros de negócios evitem negociar com concorrentes.

O comunicado não refere possíveis penalidades ou uma data para anunciar resultados da investigação.