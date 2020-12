Actualidade

Macau recebeu em novembro mais de 600 mil visitantes, um acréscimo de 9,3% em relação ao mês anterior, mas menos 78,1% quando comparado com o mesmo período do ano passado, informaram as autoridades.

No total, em novembro entraram 636.351 visitantes em Macau, com o período médio de permanência a fixar-se em 1,7 dias, mais 0,5 em termos anuais.

Entre janeiro e novembro entraram no território 5.237.441 visitantes, menos 85,6% face ao período homólogo do ano passado, segundo um comunicado divulgado na quarta-feira pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos.