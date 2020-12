Covid-19

A China suspendeu todos os voos com o Reino Unido como medida preventiva, tendo em conta a recente descoberta de uma mutação do coronavírus SARS-CoV-2 no país europeu, anunciou hoje o porta-voz do Ministério Negócios Estrangeiros.

"A China tomou nota das práticas de outros países e suspendeu os voos entre a China e o Reino Unido", disse Wang Wenbin durante a conferência de imprensa diária do ministério.

Esta medida, afirmou, foi tomada "tendo em conta a situação especial e o possível impacto desta variante do novo coronavírus, e a fim de salvaguardar a saúde e os intercâmbios entre os povos da China e de outros países".