Covid-19

A Alemanha registou 802 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, mais 104 óbitos do que na véspera, e mais 32.195 novas infeções pelo novo coronavírus.

O número máximo de novas infeções foi atingido na última sexta-feira, com 33.777 novos casos positivos, enquanto o máximo de vítimas mortais foi registado na quarta-feira, com 962.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, atualizados à meia-noite, o número de positivos desde o início da pandemia no país, no final de janeiro, é atualmente de 1.587.115 e 28.770 mortes.