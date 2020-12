Covid-19

A Rússia registou hoje um novo máximo de casos diários de covid-19, com 29.935 novas infeções e 635 mortes, anunciaram as autoridades sanitárias do país.

No total, o país conta com 2,96 milhões de contágios desde o início da pandemia de acordo com dados registados nas 85 regiões do país.

Já no que se refere ao número de mortes, a Rússia regista 53.096 óbitos associados ao novo coronavírus, segundo estatísticas oficiais.