Actualidade

O presidente do maior partido da oposição, PSD, desejou hoje um 2021 "muito melhor" do que 2020, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e voltou a fazer reparos ao Governo quanto à TAP e Novo Banco.

Rui Rio dirigiu-se ao país numa mensagem de boas festas gravada em vídeo e publicada na página oficial do PSD na Internet e nas redes sociais Twitter e Facebook.

"Desejar um ano de 2021 melhor que 2020 é fácil porque 2020 foi particularmente difícil para quase todos nós. Aquilo que desejamos é um ano de 2021 muito melhor do que 2020. Para isso, temos de debelar a pandemia, temos, cada um de nós, saber comportar-se e conduzir bem as nossas vidas", disse.