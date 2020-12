Covid-19

O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) anunciou hoje que pode ter surgido na Nigéria uma nova variante do coronavírus, mas alertou que são necessárias mais investigações.

"Parece ser uma variante diferente da [detetada] no Reino Unido e na África do Sul. Precisamos de tempo [para investigar]. Ainda é muito cedo", disse o diretor do África CDC, John Nkengasong.

De acordo com o responsável da principal autoridade de saúde pública da África, o CDC da Nigéria e o Centro Africano de Excelência para Genómica de Doenças Infecciosas daquele país - o mais populoso da África - estão a analisar mais amostras.