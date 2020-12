Actualidade

O CDS de Matosinhos considerou hoje que o anúncio de encerramento da refinaria da Galp neste concelho "em véspera natalícia" mostra uma "profunda insensibilidade" e exige conhecer as medidas que a câmara local vai tomar na defesa dos trabalhadores.

Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do CDS de Matosinhos diz-se "desagradada com os moldes em que esta notícia foi transmitida" e questiona as justificações da administração da Galp.

"Este comunicado emitido na véspera natalícia veio causar uma grande ansiedade e angústia a todos os colaboradores [diretos e indiretos], mostrando assim uma profunda insensibilidade por parte da administração da Galp, o que nos leva a questionar as razões que motivaram esta tomada de decisão", refere-se no comunicado.