Covid-19

O Brasil suspendeu os voos de e para o Reino Unido por um período indeterminado devido a uma nova estirpe de coronavírus detetada naquele país, anunciaram hoje fontes oficiais.

A medida, publicada no Diário Oficial, entrará em vigor a partir de sexta-feira e estende-se a todos os estrangeiros que passaram pelo Reino Unido durante os últimos 14 dias.

Na terça-feira, as autoridades brasileiras tinham decidido começar a "monitorizar" os passageiros que chegavam do Reino Unido devido à nova estirpe do coronavírus, mas sem ir ao extremo agora adotado de suspender os voos.