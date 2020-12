Actualidade

O Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política parlamentar no país, encorajou hoje o Governo e o líder dissidente da Renamo, Mariano Nhongo, a dialogarem para a paz, mas alerta para a necessidade de conversações sérias.

"Encorajamos para que se sentem e dialoguem, desde que não seja um diálogo demagogo", disse Daviz Simango, presidente do MDM, falando à margem do balanço anual das atividades políticas do seu partido na cidade da Beira, centro de Moçambique.

Em causa está o anúncio feito pelo líder da Junta Militar, na quarta-feira, em declarações à Lusa, dando conta da suspensão das emboscadas e ataques de viaturas nas estradas e aldeias do centro de Moçambique, para permitir o início, na segunda-feira, de negociações de paz com o Governo.