Brexit

O governo britânico reivindicou hoje ter cumprido as promessas eleitorais de concretizar o 'Brexit' ao negociar um acordo de comércio com a União Europeia (UE) que garante um prolongamento da relacionamento económico sem quotas nem tarifas aduaneiras.

"O acordo é uma notícia fantástica para famílias e empresas em todas as partes do Reino Unido", refere um comunicado, emitido antes de uma conferência de imprensa esperada do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Londres congratula-se com um "grande acordo" obtido "em tempo recorde e sob condições extremamente difíceis".