Brexit

O acordo hoje alcançado entre UE e Reino Unido prevê um período de transição no domínio das pescas de cinco anos e meio, durante o qual as frotas europeias mantêm acesso às águas britânicas, mas abdicam de 25% das capturas.

O dossiê das pescas revelou-se o mais 'espinhoso' entre aqueles que arrastaram as negociações em torno do novo acordo de parceria entre Bruxelas e Londres --- além das matérias da concorrência e governação do acordo (resolução de litígios) ---, e no final as partes acordaram que a UE transferirá ao Reino Unido 25% do valor das capturas pelas frotas europeias, que em contrapartida continuarão a ter acesso às águas britânicas onde tradicionalmente pescam até junho de 2026.

Depois dessa data, as partes passarão a negociar as quotas de pesca numa base anual, precisaram responsáveis europeus depois do anúncio do acordo sobre as relações futuras entre UE e Reino Unido no pós-'Brexit', hoje fechado.