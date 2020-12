Presidenciais

O Tribunal Constitucional (TC) recebeu até 16:00 de hoje documentação de nove cidadãos para concorrerem às eleições presidenciais de 24 de janeiro, garantiu à agência Lusa fonte da secretaria-geral daquele órgão de soberania.

Ultrapassado o prazo-limite para entrega de documentação, fonte oficial do TC remeteu somente para segunda-feira a informação de "quantas [candidaturas] irão ao sorteio [marcado para as 11:30] para atribuição do número de ordem nos boletins".

Até hoje, foram sete os candidatos que manifestaram publicamente a sua intenção e entregaram no Tribunal Constitucional, perante a comunicação social, um mínimo de 7.500 assinaturas de cidadãos eleitores.