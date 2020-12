Covid-19

Angola registou 98 novos casos de covid-19, um morto e 11 recuperados, nas últimas 24 horas, indicam os dados da situação epidemiológica do país, disponibilizado pelas autoridades sanitárias.

Os casos foram registados nas províncias de Luanda (31), Lunda Norte (25), Huambo (10), Cabinda (8), Zaire (8), Cuanza Norte (5), Cuando Cubango (4), Benguela (2), Moxico (2), Bié (1), Bengo (1) e Uíje (1), sendo 66 do sexo masculino e 32 do sexo feminino, com idades que variam entre os 2 e os 80 anos.

A morte é referente a uma mulher, de 66 anos, na província de Cabinda.