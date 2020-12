Actualidade

O cardeal-patriarca de Lisboa saudou hoje os que estão na primeira linha de combate à pandemia, no sistema de saúde e nas famílias, lembrando na sua mensagem de Natal a necessidade de celebrar a data com restrições especiais.

"Este Natal é especial, com a pandemia que ainda temos por diante e que a tantos atinge de forma direta e indireta", disse Manuel Clemente, reforçando que vai obrigar a restrições especiais na maneira de o celebrar e de o festejar.

Manuel Clemente destacou, contudo, que a forma especial de celebração do Natal, com mais restrições, permite chamar a atenção para o que é essencial nesta data, para que seja verdadeiramente uma comemoração do que aconteceu há dois mil anos.