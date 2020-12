Covid-19

O México registou 861 mortos e 12.485 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades.

O país elevou o total de óbitos desde o início da pandemia para 121.172 e de casos para 1.362.654.

Com estes números, o México é o 13.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.