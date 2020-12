Covid-19

Hong Kong decidiu aumentar a partir de hoje o período de quarentena obrigatória de 14 para 21 dias em hotéis designados para pessoas que chegam de fora da China, uma medida já imposta por Macau desde segunda-feira.

A razão, justificaram as autoridades, prende-se com o facto de estarem a surgir novas estirpes mais contagiosas do novo coronavírus.

Os peritos sugeriram que o período de incubação pode, de facto, exceder 14 dias em alguns casos. Como resultado, as pessoas que chegam de fora da China terão de passar por uma quarentena de três semanas, em comparação com as duas semanas anteriores.