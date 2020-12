Covid-19

A África do Sul registou um novo recorde diário com 14.305 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, quando enfrenta a segunda vaga da doença impulsionada por uma nova variante do coronavírus, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados, o país - o epicentro da pandemia em África - tem um acumulado de 968.563 infeções, 25.983 mortes e 822.978 recuperações, após ter realizado mais de 6,3 milhões de testes numa população de mais de 58 milhões de pessoas.

A África do Sul descobriu uma nova variante do coronavírus (SARS-CoV-2), que afeta a maioria dos infetados na segunda vaga de covid-19.