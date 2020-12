Actualidade

Portugal pretende estar presente na estreia do breaking nos Jogos Olímpicos Paris2024, assumiu a Federação Portuguesa de Dança Desportiva (FPDD).

"Foi com grande satisfação que recebemos a notícia. Houve uma primeira experiência nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, em Buenos Aires. Correu bem e agora tivemos a confirmação para 2024, em Paris. O breaking é uma modalidade recente na FPDD, desde 2019, e é com grande satisfação que a comunidade do breaking recebeu esta oportunidade de integrar o programa olímpico", afirmou o líder federativo, Alberto Rodrigues, em declarações à Lusa.

Apesar de a modalidade ser relativamente recente, como disciplina desportiva, e contar ainda com poucos atletas federados, o dirigente assegurou que Portugal tem "pouco mais de 20 praticantes já com um nível muito bom".