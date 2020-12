Covid-19

As autoridades alemãs registaram mais 412 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas e 25.533 novas infeções, menos cerca de 8.200 do que o máximo de 33.777 registados na sexta-feira passada, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI), o número de casos positivos desde que a primeira infeção foi notificada no país, no final de janeiro, ascende a 1.612.648, com 29.182 mortes.

Segundo as estimativas do RKI, 1.206.200 pessoas terão recuperado e o número de casos ativos é de cerca de 377.300.