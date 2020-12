Covid-19

A Rússia registou 563 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 53.659, e mais 29.018 casos positivos do novo coronavírus, segundo as autoridades de saúde do país.

Segundo dados oficiais, o total de casos desde o início da pandemia é agora de 2.992.706.

Moscovo, com quase 13 milhões de habitantes e o principal foco de infeção no país, acrescentou 7.315 novos casos positivos e 74 mortes por covid-19.