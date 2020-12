Covid-19

A Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, atingiu hoje o máximo de óbitos por covid-19, com 258 mortes, e ultrapassou os 700 mil infetados desde o início da pandemia, enquanto se espera pelo anúncio do início da vacinação.

O Ministério da Saúde indonésio, o país com mais infetados e mortos do Sudeste Asiático, também notificou mais de 7.200 novos casos confirmados nas últimas 24 horas.

O número total de mortos por covid-19 é agora de 20.847 pessoas.