Covid-19

Itália registou 459 mortos e 19.037 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais, num dia de Natal marcado pelo confinamento em todo o país.

O Ministério italiano da Saúde confirmou hoje que, com os 459 mortos das últimas 24 horas, o total de óbitos chegou aos 71.359 desde o início da crise relacionada com o coronavírus SARS-CoV-2, no dia 21 de fevereiro.

Os números tornam Itália o quinto país do mundo com mais mortos devido ao vírus, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia e México, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, citados pela agência Efe.