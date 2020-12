Actualidade

As fortes chuvas que estão a cair no norte da Madeira, em particular no concelho de São Vicente, estão a provocar inundações em estradas e residências e já causou algumas derrocadas, revelou o presidente da autarquia, José António Garcez.

"Há várias situações que estamos a acudir", disse o autarca, adiantando que as zonas mais penalizadas são Ponta Delgada e Boa Ventura, onde já ocorreram transbordo de ribeiros, lamas e algumas derrocadas.

As más condições atmosféricas também têm estado a atingir o concelho de Santana, onde uma derrocada condicionou o trânsito entre o Arco de São Jorge e as Cabanas.