Covid-19

Angola vai suspender as ligações aéreas, terrestres e marítimas com a África do Sul, Austrália, Nigéria e Reino Unido, a partir das 00:00 do dia 26 de dezembro de 2020 devido ao surgimento da nova variante do coronavírus SARS-CoV-2.

A decisão foi tornada pública hoje através de um comunicado dos ministérios angolanos do Interior, das Relações Exteriores, da Saúde e dos Transportes.

"Convindo garantir a prevenção e o controlo das fronteiras nacionais, estão suspensas as ligações aéreas, terrestres e marítimas de passageiros provenientes da África do Sul, da Austrália, da Nigéria e do Reino Unido, a partir da meia-noite do dia 26 de dezembro de 2020", informam.