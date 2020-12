Actualidade

O vice-presidente do CDS-PP Miguel Barbosa sentenciou hoje o "fim de ciclo" do Governo minoritário socialista dirigido por António Costa, ao comentar a mensagem de Natal do chefe do executivo.

"António Costa serviu-nos hoje, em dia de Natal, um Governo em fim de ciclo e sem qualquer capacidade para contagiar de esperança os portugueses. O Natal de 2020 é marcado por uma angústia profunda em que centenas de milhar de portugueses vivem o Natal do seu descontentamento, sem direito a espírito nem 'milagre de Natal'", afirmou.

Segundo o dirigente democrata-cristão, "a mensagem de António Costa desfia lamentos e acrescenta desalento ao sofrimento".