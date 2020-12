Actualidade

O deputado Moisés Ferreira, do BE, disse hoje que "só palavras não chegam" e instou o primeiro-ministro a traduzir os agradecimentos da mensagem de Natal "em atos" como a contratação "imediata" dos precários do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Só palavras não chegam. As palavras têm de ter uma tradução em atos que têm de ser consequentes. Reconhecer a importância dos profissionais da saúde, em particular do SNS, e depois não traduzir em atos é manifestamente insuficiente", disse Moisés Ferreira.

Num ano marcado pela pandemia de covid-19, e quando fazia uma reação à mensagem de Natal de António Costa, também centrada na crise pandémica, o deputado bloquista referiu que Portugal "não pode ter um SNS com milhares de trabalhadores com contratos de quatro meses precários" e ao mesmo tempo um "Governo que se recusa a mexer no que quer que seja das carreiras dos profissionais da saúde, mas lhes agradece".