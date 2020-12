Covid-19

A França registou hoje o primeiro caso de infeção com a nova variante do vírus da covid-19 que apareceu no Reino Unido, anunciou hoje o Ministério da Saúde francês.

Segundo as autoridades de saúde francesas, citadas pela agência AFP, o caso foi detetado na cidade de Tours (centro de França) num cidadão francês que reside no Reino Unido e que se encontra assintomático e isolado em casa.

O Ministério da Saúde adianta ainda que este cidadão chegou de Londres no dia 19 dezembro e que após realização de um teste, no dia 21, testou positivo, sendo o primeiro caso de infeção com a variante "VOC 202012/01" do vírus covid-19 detetado em França.